"Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns ..." (Jn15, 12-17)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Mon commandement, le voici :

Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.

Il n’y a pas de plus grand amour

que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.

Vous êtes mes amis

si vous faites ce que je vous commande.

Je ne vous appelle plus serviteurs,

car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ;

je vous appelle mes amis,

car tout ce que j’ai entendu de mon Père,

je vous l’ai fait connaître.

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,

c’est moi qui vous ai choisis et établis

afin que vous alliez,

que vous portiez du fruit,

et que votre fruit demeure.

Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,

il vous le donnera.

Voici ce que je vous commande :

c’est de vous aimer les uns les autres.

Source : AELF



Méditation Père Antoine Adam

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous

commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et

Vous cherchez l'amour ? Le grand amour ? Les dernières paroles de Jésus à ses disciples qu'il appelle désormais ses amis, ne parlent que de cela. D'amour, du grand amour. Et il revient avec insistance sur ce commandement « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Il

nous fait passer de la révélation de l’amour qu’il reçoit du Père à une pratique : celle de l’amour qu’il nous a manifesté tout au long de sa vie. Aimer notre prochain comme lui. Aimer comme il nous a révélé qu’il nous aime. Si nous allons jusqu’au bout de cette prise de conscience nous pouvons nous effrayer : l’amour de Jésus pour nous est allé jusqu’à l’offrande de sa vie, jusqu’à la croix. Sommes-nous capables d’un tel décentrement, oubli de nous-même par amour de l’autre ? En écoutant ce commandement, nous devons chacune et chacune, dans la singularité de notre histoire, nous poser la question. Comment concrètement ai-je compris l’amour de Jésus pour moi, comme cela s’est-il rendu sensible à ma conscience ? Comment par la médiation de ma famille, ou d’amis ou d’autres personnes, j’ai compris un peu quelque chose de l’ordre de l’amour, du pardon, de la patience de l’autre à mon égard, comment ai-je compris que j’étais aimé et que cet amour donné était aussi un don du Christ lui-même ? Comment ai-je compris la beauté de l’amour et gardé en ma mémoire cela en le raccordant à sa source, le Christ lui-même ? Comment ai-je grandi en redonnant aux autres ce que j’ai reçu, à commencer par le pardon des offenses ? Comment est-ce que je me donne aujourd’hui les moyens d’aller plus loin, pour expérimenter encore et toujours plus cet amour des frères qui transforme et libère ? Comment dans la pratique du commandement de Jésus se dévoile pour moi le mystère du Père ?