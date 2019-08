"Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre" (Mt 25, 1-13)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples cette parabole :

« Le royaume des Cieux sera comparable

à dix jeunes filles invitées à des noces,

qui prirent leur lampe

pour sortir à la rencontre de l’époux.

Cinq d’entre elles étaient insouciantes,

et cinq étaient prévoyantes :

les insouciantes avaient pris leur lampe

sans emporter d’huile,

tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes,

des flacons d’huile.

Comme l’époux tardait,

elles s’assoupirent toutes et s’endormirent.

Au milieu de la nuit, il y eut un cri :

“Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.”

Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent

et se mirent à préparer leur lampe.

Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes :

“Donnez-nous de votre huile,

car nos lampes s’éteignent.”

Les prévoyantes leur répondirent :

“Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous,

allez plutôt chez les marchands vous en acheter.”

Pendant qu’elles allaient en acheter,

l’époux arriva.

Celles qui étaient prêtes

entrèrent avec lui dans la salle des noces,

et la porte fut fermée.

Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour

et dirent :

“Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !”

Il leur répondit :

“Amen, je vous le dis :

je ne vous connais pas.”

Veillez donc,

car vous ne savez ni le jour ni l’heure.

Source : AELF



Méditation Pasteur Jean-Pierre Sternberger

On dit "les vierges folles" comme on parle des "herbes folles". Elles n'avaient pas pris d'huile en réserve. Est-ce là signe de folie ? Moi je dis qu'elles n'ont pas eu chance et que les autres personnages de l'histoire n'ont pas été sympathiques : non seulement le marié en retard arrive au milieu de la nuit mais il ne sait pas reconnaître ses hôtes. Quant aux autres demoiselles, elles ne sont pas folles : elles ont compris elles auraient plus de place au banquet si elles étaient moins nombreuses à accueillir le marié.

Chacun dans cette histoire porte une part de responsabilité pour qu'à la fin, cinq demoiselles se retrouvent dans la rue à 3 heures du matin, quand les autres font la fête à l'intérieur.

Et si par exemple, plutôt que d'aller taper à la porte fermée des marchands endormis, si elles étaient resté, leurs lampes éteintes à la main, sans lumière mais présentes au bon moment. Car ce qui leur a été reproché à la fin, ce n'estpas de s'être endormi (tout le monde s'est endormi), ou de ne pas avoir d'huile (c'est le fait d'aller chercher de l'huile qui les a mises en retard), c'est de ne pas avoir là quand le marié est arrivé.

Je ne sais pas Seigneur si ma lampe brillera quand tu arriveras. Mais j'espère que s'il me reste un peu d'huile, je l'aurai partagé avec qui n'en avaient plus et que si je rentre avec toi dans le Royaume, c'est parce que tu m'aimes, et non parce que j'aurais su garder de l'huile en réserve.

Amen