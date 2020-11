"Voici l’époux, sortez à sa rencontre" (Mt 25, 1-13)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples cette parabole :

« Le royaume des Cieux sera comparable

à dix jeunes filles invitées à des noces,

qui prirent leur lampe

pour sortir à la rencontre de l’époux.

Cinq d’entre elles étaient insouciantes,

et cinq étaient prévoyantes :

les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d’huile,

tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes,

des flacons d’huile.

Comme l’époux tardait,

elles s’assoupirent toutes et s’endormirent.

Au milieu de la nuit, il y eut un cri :

‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.’

Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent

et se mirent à préparer leur lampe.

Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes :

‘Donnez-nous de votre huile,

car nos lampes s’éteignent.’

Les prévoyantes leur répondirent :

‘Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous,

allez plutôt chez les marchands vous en acheter.’

Pendant qu’elles allaient en acheter,

l’époux arriva.

Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces,

et la porte fut fermée.

Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent :

‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’

Il leur répondit :

‘Amen, je vous le dis :

je ne vous connais pas.’

Veillez donc,

car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »



Source : AELF

Méditation Pasteur Corinne Charriau

Avec cette parabole, Jésus exhorte encore ses disciples à la vigilance, à la veille. Mais, nous ne pouvons pas faire l’économie de situer cette parabole dans son contexte. Elle appartient à l’ensemble des chapitres 24 et 25 de l’évangile de Matthieu qui répondent à la préoccupation des disciples au sujet de la destruction du temple de Jérusalem, de la venue du Fils de l’homme et de la fin du monde. Le chapitre 25 se clôture lui avec le thème du jugement dernier.



Cette parabole des dix vierges fait partie des récits de Jésus qui exhortent à être vigilant dans l’attente de la venue de l’époux, figure ici du Seigneur, du Fils de l’homme. En plus du fait que l’époux peut venir à tout moment, elle met en avant ce que je désignerais comme un « effet retard » de sa venue. Alors, comment vivre cette attente tout en ne perdant pas de vue cette venue du Fils de l’homme ?



En effet, ce qui constitue le ressort de notre récit c’est justement ce que produit cet « effet retard ».



Et cette parabole, depuis un temps qui ne fait que s’allonger depuis la communauté chrétienne du premier siècle auquel s’adressait Matthieu jusqu’à nous aujourd’hui, cette parabole reste pertinente pour l’actualité de notre vie de croyant



Le temps s’allonge, et le retard du Fils de l’homme n’est pas à accueillir de manière négative. Nous pouvons nous placer dans une autre perspective, celle où ce retard nous invite, justement, à ne pas négliger le temps de l’attente qui dure, et du coup à habiter le temps présent. Il met en relief le présent. Le croyant « avisé » - comme l’homme « avisé » qui construit sa maison sur le roc, pour reprendre une autre parabole de l’évangile de Matthieu, le croyant « avisé » est invité à la confiance, à vivre sa foi au présent, dans son quotidien. L’avenir s’ouvre déjà, ici et maintenant, avec le Seigneur. Auprès de lui, nos fioles trouveront l’huile nécessaire pour éclairer nos chemins.



Cette parabole nous encourage à la vigilance active, celle où la foi vécue s’inscrit dans le présent de nos existences, en s’engageant, et en se mettant au service des plus petits quels qu’ils soient, service dont il est question à la fin de ce même chapitre lorsqu’est abordé le jugement dernier.