"Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils" (Lc 1, 26-38)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu

dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,

à une jeune fille vierge,

accordée en mariage à un homme de la maison de David,

appelé Joseph ;

et le nom de la jeune fille était Marie.

L’ange entra chez elle et dit :

« Je te salue, Comblée-de-grâce,

le Seigneur est avec toi. »

À cette parole, elle fut toute bouleversée,

et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.

L’ange lui dit alors :

« Sois sans crainte, Marie,

car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.

Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ;

tu lui donneras le nom de Jésus.

Il sera grand,

il sera appelé Fils du Très-Haut ;

le Seigneur Dieu

lui donnera le trône de David son père ;

il régnera pour toujours sur la maison de Jacob,

et son règne n’aura pas de fin. »

Marie dit à l’ange :

« Comment cela va-t-il se faire,

puisque je ne connais pas d’homme ? »

L’ange lui répondit :

« L’Esprit Saint viendra sur toi,

et la puissance du Très-Haut

te prendra sous son ombre ;

c’est pourquoi celui qui va naître sera saint,

il sera appelé Fils de Dieu.

Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente,

a conçu, elle aussi, un fils

et en est à son sixième mois,

alors qu’on l’appelait la femme stérile.

Car rien n’est impossible à Dieu. »

Marie dit alors :

« Voici la servante du Seigneur ;

que tout m’advienne selon ta parole. »

Alors l’ange la quitta.



Source : AELF

Méditation Père Emmanuel Pic

Que signifie au juste le dogme de l’Incarnation ?

On peut se contenter d’apprendre par cœur son énoncé : Dieu s’est fait homme, le Verbe a pris chair de la Vierge Marie. C’est l’essentiel. C’est un peu sec. Cela demande à être explicité, si l’on veut éviter de le comprendre de travers.

On peut aussi entendre, sans s’en lasser, l’histoire de la rencontre entre l’ange Gabriel et une jeune fille de Galilée, bouleversée par la nouvelle qu’elle reçoit de lui. Un bouleversement que comprendront, sans aucun doute, toutes les mamans : Marie porte en elle une vie qui, déjà, la dépasse infiniment. L’Incarnation de Jésus est passée par ce bouleversement, par ces doutes, ces questions, et finalement ce « oui » que Marie a prononcé. Combien de parents sont passés par là, à l’annonce d’une grossesse où tout ne se passait pas comme prévu ?

On peut enfin dire tout simplement : avant d’être un dogme, avant d’être une belle histoire humaine, l’incarnation est cette réalité que nous voulons tous vivre, la réalisation plénière de l’humanité. Nul être n’a été plus incarné que Jésus : il a vécu jusqu’au bout toutes les dimensions de l’existence humaine. Jamais il n’a triché, ni avec son humanité – au sens plein, c’est-à-dire au sens où il n’a jamais manqué d’humanité dans ses relations avec qui que ce soit – ni avec la Parole qu’il a portée et proclamée, qu’il a incarnée, c’est-à-dire annoncée non pas seulement en paroles mais aussi en actes.

Jésus est celui qui incarne parfaitement la Parole qui l’habite, car il est parfaitement adéquat avec elle. Dieu n’attend rien d’autre de lui. Dieu n’attend rien d’autre de nous : donner chair à nos propres paroles, vivre ce que nous proclamons, nous permettra de donner chair, nous aussi, à sa Parole.