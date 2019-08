"Voilà ce qu’il fallait pratiquer sans négliger le reste " (Mt 23, 23-26)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait :

« Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites,

parce que vous payez la dîme

sur la menthe, le fenouil et le cumin,

mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la Loi :

la justice, la miséricorde et la fidélité.

Voilà ce qu’il fallait pratiquer

sans négliger le reste.

Guides aveugles ! Vous filtrez le moucheron,

et vous avalez le chameau !

Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites,

parce que vous purifiez l’extérieur de la coupe et de l’assiette,

mais l’intérieur est rempli de cupidité et d’intempérance !

Pharisien aveugle, purifie d’abord l’intérieur de la coupe,

afin que l’extérieur aussi devienne pur.

Source : AELF



Méditation Pasteur Jean-Pierre Sternberger

Dans les évangiles, le chameau, plus exactement le dromadaire, est par excellence l'animal trop gros. Trop gros pour passer par le chas d'une aiguille, trop gros pour être avalé.

Pourtant, dit Jésus, certains parviennent à avaler un chameau, comme ça, d'un coup, avec la tête, les pattes, la queue et la bosse, bosse unique je le rappelle puisque c'est un dromadaire. Comment font-ils, et qui sont-ils ?

Comment font-ils ? c'est très simple, ils se concentrent sur une petite chose : un moucheron, une graine de cumin, un brin d'aneth. Et de cette toute petite chose, ils en font tout un plat, que dis-je une montagne et remuent ciel et terre si bien que, quand le dromadaire vient pointer sa bosse, il passe inaperçu et se fait avaler en deux temps, trois mouvements..

Qui sont-ils ? Ce sont les autres, à ce que je vois. C'est moi, plus souvent encore quand je ne sais plus discerner l'essentiel de ce qui l'est moins, et que je perds mon temps à scruter les brindilles qui poussent dans les yeux de mes prochains. C'est moi avec mes indigestions d'avoir mangé trop de chameaux.

Des chameaux, il en passe tous les jours par chez nous. Chameaux de l'indifférence quand une maman sans papier doit dormir dehors avec son bébé parce qu'elle n'est pas prioritaire, chameaux de l'égoïsme, dromadaires de la violence tolérée… Mais toi Seigneur, tu sais combien nous sommes tolérants à la souffrance des autres. Amen