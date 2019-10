Voile : Départ de la Brest Atlantiques le 3 novembre

C'est une nouvelle venue dans le paysage de la course au large: la Brest Atlantiques s'élancera de la cité du Ponant le 3 novembre. 4 Ultims, ces géants des mer, s'apprêtent à faire une boucle sans escale via Rio et le Cap, avant de remonter vers la pointe bretonne.

Présentation avec Jacques Caraës, directeur de la Brest Atlantiques et Emmanuel Bachellerie, directeur de Brest Ultim Sailing.



Tout le programme des animations et rencontres sur le Village de la course :

www.brestatlantiques.com