Voitures sans permis : elles font la course en tête!

L’entreprise nordiste ASPL est le leader européen de la pièce détachée les voitures sans permis. Créé à Tourcoing il y a 10 ans, ASPL explique cette attractivité des voitures sans permis par leur faible coût, la facilité de parking et des designs plus modernes. Et, contrairement à de nombreux véhicules débordant d’électronique, la sans permis est réparable par tous. C’est ce qu’explique Stéphanie Lecocq, dirigeante d'ASPL - Piecesanspermis.fr