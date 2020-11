A vos votes pour que Marseille accueille Ecclesia Cantic 2022

Ecclesia Cantic, à destination des 18 à 35 ans, vise à soutenir la qualité du chant liturgique et la beauté des célébrations dans les diocèses, les paroisses et les mouvements d’Église.

Tous les 18 mois, Ecclesia Cantic organise un rassemblement national.

Marseille est sur les rangs pour 2022.

Vous pouvez voter pour votre ville jusqu'au dimanche 15 novembre sur Facebook et Instagram.

Les précisions de Marie et Alexis, membres de l'équipe porteuse de la candidature de Marseille pour Ecclesia Cantic 2022.