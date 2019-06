"Votre paix ira reposer sur lui" (Lc 10, 1-12.17-20)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

parmi les disciples,

le Seigneur en désigna encore 72,

et il les envoya deux par deux, en avant de lui,

en toute ville et localité

où lui-même allait se rendre.

Il leur dit :

« La moisson est abondante,

mais les ouvriers sont peu nombreux.

Priez donc le maître de la moisson

d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.

Allez ! Voici que je vous envoie

comme des agneaux au milieu des loups.

Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales,

et ne saluez personne en chemin.

Mais dans toute maison où vous entrerez,

dites d’abord :

‘Paix à cette maison.’

S’il y a là un ami de la paix,

votre paix ira reposer sur lui ;

sinon, elle reviendra sur vous.

Restez dans cette maison,

mangeant et buvant ce que l’on vous sert ;

car l’ouvrier mérite son salaire.

Ne passez pas de maison en maison.

Dans toute ville où vous entrerez

et où vous serez accueillis,

mangez ce qui vous est présenté.

Guérissez les malades qui s’y trouvent

et dites-leur :

‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.

Source AELF



Méditation Père Sébastien Antoni

Les vocations manquent dans l’Eglise disent certains… D’autres croyaient, il y a peu de temps encore, voir dans les instituts florissant en nombre, un avenir. On compte, on continue de se compter et l’on s’illusionne encore à croire que le nombre fait la qualité, la vérité…, Quand retiendrons-nous les leçons de l’histoire ? Les récents scandales de l’Eglise n’ont-ils pas suffit à se persuader que le verni du nombre n’était bien souvent qu’un cache misère et un refuge de beaucoup de pervers ? Cessons d’être… bêtes ! Et écoutons le maitre dans l’évangile…

Priez, voilà l’ordre, le seul ordre que Jésus laisse. C’est pour lui la solution qu’il propose face au manque d’ouvrier et d’ouvrières à la moisson du Seigneur notre Dieu. Car c’est lui et lui seul qui prépare, qui convoque, appelle et envoie ceux qui auront répondu… Ainsi prier pour les vocations comme nous le faisons sans doute, c’est certes prier pour l’appel mais aussi pour les réponses. Pour ceux et celles qui balbutient encore ces réponses, ceux et celles qui luttent et souffrent pour répondre, pour ceux qui essaient de retrouver une fidélité abîmée… et puis pour tous ceux que déjà le Seigneur Jésus a fasciné et qui continue heureusement et inlassablement à rechercher le visage.

"Priez donc" ... Les ouvriers sont peu nombreux, donc… priez.