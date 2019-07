« Vous aussi, tenez-vous prêts » (Lc 12, 32-48)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Sois sans crainte, petit troupeau :

votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume.

Vendez ce que vous possédez

et donnez-le en aumône.

Faites-vous des bourses qui ne s’usent pas,

un trésor inépuisable dans les cieux,

là où le voleur n’approche pas,

où la mite ne détruit pas.

Car là où est votre trésor,

là aussi sera votre cœur.

Restez en tenue de service,

votre ceinture autour des reins,

et vos lampes allumées.

Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces,

pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte.

Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée,

trouvera en train de veiller.

Amen, je vous le dis :

c’est lui qui, la ceinture autour des reins,

les fera prendre place à table

et passera pour les servir.

S’il revient vers minuit ou vers trois heures du matin

et qu’il les trouve ainsi,

heureux sont-ils !

Vous le savez bien :

si le maître de maison

avait su à quelle heure le voleur viendrait,

il n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison.

Vous aussi, tenez-vous prêts :

c’est à l’heure où vous n’y penserez pas

que le Fils de l’homme viendra. »

Pierre dit alors :

« Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole,

ou bien pour tous ? »

Le Seigneur répondit :

« Que dire de l’intendant fidèle et sensé

à qui le maître confiera la charge de son personnel

pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture ?

Heureux ce serviteur

que son maître, en arrivant, trouvera en train d’agir ainsi !

Vraiment, je vous le déclare :

il l’établira sur tous ses biens.

Mais si le serviteur se dit en lui-même :

‘Mon maître tarde à venir’,

et s’il se met à frapper les serviteurs et les servantes,

à manger, à boire et à s’enivrer,

alors quand le maître viendra,

le jour où son serviteur ne s’y attend pas

et à l’heure qu’il ne connaît pas,

il l’écartera

et lui fera partager le sort des infidèles.

Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître,

n’a rien préparé et n’a pas accompli cette volonté,

recevra un grand nombre de coups.

Mais celui qui ne la connaissait pas,

et qui a mérité des coups pour sa conduite,

celui-là n’en recevra qu’un petit nombre.

À qui l’on a beaucoup donné,

on demandera beaucoup ;

à qui l’on a beaucoup confié,

on réclamera davantage.

Source : AELF



Méditation Père Bernard Devert

« A qui l’on a beaucoup donné, on demandera beaucoup ; à qui l’on a beaucoup confié, on réclamera davantage ».

Dieu donne et se donne sans se protéger, s’identifiant aux plus fragiles. Le Tout-Autre, attentif aux autres, demande à tous ceux à qui Il a beaucoup confié : « et les autres » ?

Que demander à celui qui n’a qu’une foi intellectualisée.

Bernanos, dans « le dialogue des Carmélites », a montré la fragilité d’une foi qui reste tout au long de la vie verbalisée. A l’approche de la mort, il y a une rupture ; l’angoisse est trop forte, la confiance cède.

Une foi sans enracinement est sans lendemain. L’engagement ne saurait être seulement cérébral ; il est celui du corps et de l’âme. Croire, c’est risquer un ‘autrement’ avec le Tout-Autre. Jésus ne nous confie pas un discours mais une Parole qui prend chair, jusqu’à nous conduire à donner chair à ce que l’on croit.

Qui n’entend pas à longueur de temps - le professant parfois moi-même : ce n’est pas mon problème, alors que le Seigneur le fait sien pour ne point fuir les difficultés en se séparant de nous. Il est éternellement l’Emmanuel, Dieu parmi nous.

L’auteur d’un livre qui vient de paraître sur Robert Kennedy s’interroge sur ce qui a pu le convaincre après l’assassinat de son frère, John, de reprendre le flambeau pour l’élection présidentielle de 1968, sachant que cela le conduirait à une mort, quasi inévitable.

Robert Kennedy avait été touché par une phrase de Dante : la place la plus brûlante en enfer est réservée aux hommes qui maintiennent leur neutralité en période de grande crise morale. Loin d’être un saint, il s’était battu comme Ministre de la Justice contre les forces occultes des organisations criminelles qui se sont révélées celles commanditaires de l’assassinat de son frère, alors que son père, Joe, avait largement facilité son accès au pouvoir comme membre actif de la mafia.

Boby, comme était surnommé Robert Kennedy, refusant cet enfer pour la Nation comprit qu’il lui fallait continuer et même accroître sa lutte, quoi qu’il lui en coûte, fût-ce au prix de sa vie. Avant de sombrer, il s’inquiéta de ceux qui partagèrent son combat.

Christ rappelle que, seule, la vérité rend libre. La Parole nous conduit à refuser d’être des muets ou de céder à l’inacceptable.

Que d’enfers nos sociétés connaissent ; le Christ est descendu non point pour les visiter mais pour les détruire, nous invitant à entrer en résistance contre ce qui abime l’homme.

Seigneur, Tu nous confies une mission difficile ; Tu la vis avec nous quand nous comprenons que notre foi n’est pas à vivre comme une sécurité, mais comme un risque pour ne point déserter notre vocation d’homme et de croyant.