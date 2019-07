"Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement" (Mt 10, 7-15)

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses Apôtres :

« Sur votre route, proclamez

que le royaume des Cieux est tout proche.

Guérissez les malades, ressuscitez les morts,

purifiez les lépreux, expulsez les démons.

Vous avez reçu gratuitement :

donnez gratuitement.

Ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie de cuivre

à mettre dans vos ceintures,

ni sac pour la route,

ni tunique de rechange,

ni sandales, ni bâton.

L’ouvrier, en effet, mérite sa nourriture.

Dans chaque ville ou village où vous entrerez,

informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir,

et restez là jusqu’à votre départ.

En entrant dans la maison,

saluez ceux qui l’habitent.

Si cette maison en est digne,

que votre paix vienne sur elle.

Si elle n’en est pas digne,

que votre paix retourne vers vous.

Si l’on ne vous accueille pas

et si l’on n’écoute pas vos paroles,

sortez de cette maison ou de cette ville,

et secouez la poussière de vos pieds.

Amen, je vous le dis :

au jour du Jugement,

le pays de Sodome et de Gomorrhe

sera traité moins sévèrement que cette ville.

Source : AELF



Méditation Père Sébastien Antoni

Notre vie est un pèlerinage… une route à parcourir… un mode a explorer… une nouvelle à annoncer… "Chemin faisant, dit Jésus, proclamez que le Règne de Dieu est proche". C’est dans ces mots que tient toute le sens de notre vie chrétienne… annoncer le Royaume… Le règne… Le roi dans la Bible c’est celui qui a pour mission de prendre soin de son peuple… ce n’est pas un règne qui écrase, contraint ou blesse... il consiste à annoncer que le Seigneur, notre Dieu est un Dieu qui veut prendre soin, qu’il s’approche, en douceur, sans s’imposer, à celui qui le recevra pour prendre soin de lui le guérir le porter, l’aimer… Et le Seigneur prendra soin de l’humanité par l’œuvre de son Église et de ceux qui s’engageront pour cela très concrètement… pas de magie extérieure à attendre oh non, mais une prise de conscience qu’il faut se retrousser les manches pour prendre soin. Hélas combien sont persuadés que l’Eglise ne serait qu’une mégère acariâtre, par le mal que parfois certains de ses membres ont pu faire en jugeant, en excluant, en pensant pour les autres, en refusant leurs différences… à chaque fois qu’au nom de l’Église certains jouent le jeu de l’exclusion imaginant l’Eglise comme une sorte de réserves de sang purs… ils abiment la mission du Seigneur, Donnez gratuitement, soyez des êtres libres, et des êtres porteurs de paix.