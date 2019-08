"Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes" (Mt 23,27-32)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait :

« Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites,

parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux :

à l’extérieur ils ont une belle apparence,

mais l’intérieur est rempli d’ossements

et de toutes sortes de choses impures.

C’est ainsi que vous, à l’extérieur,

pour les gens, vous avez l’apparence d’hommes justes,

mais à l’intérieur vous êtes pleins d’hypocrisie et de mal.

Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites,

parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes,

vous décorez les tombeaux des justes,

et vous dites :

“Si nous avions vécu à l’époque de nos pères,

nous n’aurions pas été leurs complices

pour verser le sang des prophètes.”

Ainsi, vous témoignez contre vous-mêmes :

vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes.

Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères !

Méditation Jean-Pierre Sternberger

L'histoire sans cesse est livrée à la réécriture. Je me souviens du monument aux morts d'un village cévenol. Parmi les noms gravés, beaucoup d'hommes tombés en Août 1914. Baïonnettes et pantalons rouges. Que sait-on d'eux, de leurs espoirs, des femmes et des enfants restés au village ? J'ai oublié ce qui est gravé dans la pierre à leur sujet. Sans doute ai-je lu les mots honneur, patrie, sacrifice. Moi je chantais dans ma tête la chanson de Brel, "Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?"

L'histoire sans cesse est l'objet d'écriture.

On montrait volontiers au temps de Jésus les tombeaux des grands hommes. Murs blancs au dehors, squelettes au dedans. Ainsi l'histoire connaît un dehors officiel, présentable et un dedans inavoué. Lorsqu'il dénonçait l'utilisation des tombeaux des prophètes, Jésus ignorait que, pour conquérir le-sien, des croisés massacreront des milliers de personnes.

L'histoire sans cesse réécrite.

Nous, nous faisons mémoire de Voltaire, de Rousseau, de Jean Moulin, de Simone Veil. Ils reposent au Panthéon sur la colline Sainte Geneviève. Mais au delà de l'hommage qui leur est rendu, savons-nous encore les lire, les entendre, vivre comme ils sont tenté de vivre parfois jusqu'à en mourir.

L'histoire qui reste à écrire, c'est aujourd'hui que nous la construisons, avec celles et ceux que nous rencontrerons. Avec toi, Seigneur, si ton Esprit vient habiter nos vies. Amen