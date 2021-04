Vous êtes la Lumière du monde

La radio 1RCF Belgique (prononcer “une RCF”) lance une campagne de notoriété tout-à-fait inédite. Elle déploie 90 panneaux publicitaires de 20 m² et 150 bannières de 3 m² afin d’aller à la rencontre de son audience dans les nouvelles zones de diffusion de RCF en DAB+, en particulier dans le Hainaut, province la plus peuplée de Wallonie. Cette campagne mène vers la fête de Pâques. Le message souligne le temps fort de la vie chrétienne avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, “Lumière du monde”.

