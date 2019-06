"Vous êtes le sel de la terre" (Mt 5, 13-16)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Vous êtes le sel de la terre.

Mais si le sel devient fade,

comment lui rendre de la saveur ?

Il ne vaut plus rien :

on le jette dehors et il est piétiné par les gens.

Vous êtes la lumière du monde.

Une ville située sur une montagne

ne peut être cachée.

Et l’on n’allume pas une lampe

pour la mettre sous le boisseau ;

on la met sur le lampadaire,

et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.

De même, que votre lumière brille devant les hommes :

alors, voyant ce que vous faites de bien,

ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux.

Source AELF



Méditation Père François Lestang

« S’il te plait, passe-moi le sel ! ». Combien de fois avons-nous entendu, ou avons-nous dit cela lors d’un repas. Si nous demandons du sel, c’est pour changer ce qui est fade, pour relever le goût du plat, le risque étant bien sûr d’en mettre trop… et que ce soit impossible à manger. Mais est-ce bien de ce sel, venant des rivages de la mer ou des profondeurs des mines, que nous parle Jésus ? On peut en douter, car le sel matériel ne perd jamais sa qualité culinaire, à ce que m’ont dit des amis chimistes.

« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade… » Peut-il arriver que nous devenions fades, que nous affadissions le message que nous avons reçu de Jésus, cet appel au bonheur qui résonne dans les lignes qui précèdent l’évangile de ce jour ? Cela, il me semble bien que cela peut m’arriver, par timidité ou par paresse, par peur ou par lassitude ; à ce que nous dit le pape François, cela peut aussi nous arriver comme communauté croyante. Or si nous sommes fades, nous ne servons à rien, nous ne répondons pas à notre appel.

Mais au contraire si par nos paroles, et surtout par nos actes, nous donnons de la saveur, nous redonnons de l’espoir à ceux qui sont dans l’épreuve, alors nous sommes fidèles à cheminer à la suite du Christ, qui est venu pour transformer radicalement ce que nous pensons, ce que nous croyons, ce que nous faisons.

Seigneur, merci de me confier ta bonne nouvelle ; je te présente ce matin celles et ceux que je vais rencontrer en ce jour, pour que la saveur de ton amour, en parole et en actes, transforme leur vie, et leur donne de croire en Dieu ton père.