"Vous êtes le sel de la terre." (Mt 5, 13-16)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Vous êtes le sel de la terre.

Mais si le sel devient fade,

comment lui rendre de la saveur ?

Il ne vaut plus rien :

on le jette dehors et il est piétiné par les gens.

Vous êtes la lumière du monde.

Une ville située sur une montagne

ne peut être cachée.

Et l’on n’allume pas une lampe

pour la mettre sous le boisseau ;

on la met sur le lampadaire,

et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.

De même, que votre lumière brille devant les hommes :

alors, voyant ce que vous faites de bien,

ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. »



Source : AELF

Méditation Père Michel Quesnel

Dans la suite des Béatitudes, Jésus déclare à ses disciples ce qu’ils sont… Ce qu’ils sont s’ils vivent les Béatitudes, cela s’entend. Et Jésus ne prétend pas non plus les définir, ni leur coller une étiquette. En leur disant ce qu’ils sont, il utilise deux métaphores. Cela leur permet à la fois de mesurer les choix qu’ils ont fait, et de se projeter dans ce que Dieu attend d’eux.

« Vous êtes le sel de la terre. » C’est l’image la moins claire des deux. Comme Jésus se référait volontiers à la vie quotidienne, on peut penser qu’il s’agit simplement du condiment que l’on utilise dans la cuisine et qui donne saveur aux aliments. Il arrivait aussi que l’on jette des poignées de sel dans le feu pour le raviver. C’est alors qu’il perdait sa saveur et qu’on le jetait dans la rue, avec les cendres, lorsqu’on nettoyait la cheminée. Si nos contemporains perdent le goût de vivre, c’est un peu de notre faute. Cela veut dire que nous nous sommes affadis.

« Vous êtes la lumière du monde ». Cela parle plus spontanément à des oreilles juives, surtout quand on rajoute qu’une ville située sur une montagne ne peut être cachée : « Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi », proclamait le livre d’Isaïe (60, 1). Quant à la lampe qui éclaire la pièce principale de la maison, cela parle aussi. Habitués à l’éclairage électrique, nous ne savons plus ce que c’est que l’obscurité. Mais les anciens le savaient, eux. Quant tout est noir, on a peur.

N'en tirons pas orgueil, mais sachons que nous avons la responsabilité de donner au monde le goût de vivre, et de le libérer de ses peurs. Dieu n’est ni fade, ni sombre.