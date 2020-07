"À vous il est donné de connaître les mystères du royaume..."(Mt 13, 10-17)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent :

« Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? »

Il leur répondit :

« À vous il est donné de connaître

les mystères du royaume des Cieux,

mais ce n’est pas donné à ceux-là.

À celui qui a, on donnera,

et il sera dans l’abondance ;

à celui qui n’a pas,

on enlèvera même ce qu’il a.

Si je leur parle en paraboles,

c’est parce qu’ils regardent sans regarder,

et qu’ils écoutent sans écouter ni comprendre.

Ainsi s’accomplit pour eux la prophétie d’Isaïe :

Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas.

Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas.

Le cœur de ce peuple s’est alourdi :

ils sont devenus durs d’oreille,

ils se sont bouché les yeux,

de peur que leurs yeux ne voient,

que leurs oreilles n’entendent,

que leur cœur ne comprenne,

qu’ils ne se convertissent,

– et moi, je les guérirai.

Mais vous, heureux vos yeux puisqu’ils voient,

et vos oreilles puisqu’elles entendent !

Amen, je vous le dis :

beaucoup de prophètes et de justes

ont désiré voir ce que vous voyez,

et ne l’ont pas vu,

entendre ce que vous entendez,

et ne l’ont pas entendu. »



Source : AELF

Méditation Père Bernard Devert

« Le cœur de ce peuple s’est alourdi » ; ils sont devenus durs d’oreilles ; ils se sont bouchés les yeux de peur de voir, d’entendre.

Quelles étaient donc leur peur ? Celle de se convertir. N’est-elle pas aussi la nôtre. Ne l’esquivons pas, bien des raisons peuvent nous la faire craindre. La conversion suscite une aversion et aussi une inversion à l’égard de l’indifférence, de l’entre-soi et du repli sur soi.

Les plis sont souvent amers. Or, nous sommes appelés au déploiement de ce que François, notre Pape, nomme les périphéries… autrement dit l’inconnu, l’étrange, l’inattendu mais aussi l’inespéré.

La conversion est déroutante. Alors que nous rêvons des sommets, elle nous mène vers des ruelles, des impasses, là où des frères souffrent.

Se convertir, c’est consentir à être des suiveurs du Maître. Une peur bleue ! si cela m’arrivait : quelle histoire et que d’histoires en perspective. La tentation, c’est de rester tranquille. Vivons cachés pour être heureux, comme le rappelle l’adage.

Le petit bonheur !

Dieu ne se résout pas à notre médiocrité, Il croit en notre capacité à être ce que nous sommes appelés à devenir, des êtres de lumière. Aussi, sans attendre, il nous offre la démesure de son amour ; ne s’est-il pas fait homme pour nous permettre d’être divinisés.

Folie ! comme le fait qu’Il nous offre la création pour qu’elle devienne la nôtre. L’Eternel se voit alors accusé de nous l’avoir laissé inachevée alors qu’Il nous la remet comme signe de confiance et de son étrangeté à toute idée de possession.

Cette peur de la conversion est mauvaise conseillère. N’est-elle pas une forme d’éclipse mettant beaucoup de monde à l’ombre.

Convertir, c’est entrer dans une liberté se révélant chemin de lumière, même si nous devons constater que nous tenons à nos ténèbres davantage que nous ne l’imaginions.

Ce monde a besoin de convertis, de prophètes au sens où Saint-Exupéry dit que leur mission n’est pas de prévoir l’avenir, mais de le rendre possible.

Un monde sans confiance est un monde qui meurt.

Heureuse Bonne Nouvelle qui renouvelle notre destin pour nous permettre de croiser les pas de l’Infini. Alors, pour reprendre le mot de Rike : seule, la louange ouvre un espace à la plainte.

Oui, nous pouvons gémir de ce qui détruit pour célébrer ce qui nous construit.