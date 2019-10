"Vous savez interpréter l’aspect de la terre et du ciel..." (Lc 12, 54-59)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait aux foules :

« Quand vous voyez un nuage monter au couchant,

vous dites aussitôt qu’il va pleuvoir,

et c’est ce qui arrive.

Et quand vous voyez souffler le vent du sud,

vous dites qu’il fera une chaleur torride,

et cela arrive.

Hypocrites !

Vous savez interpréter

l’aspect de la terre et du ciel ;

mais ce moment-ci,

pourquoi ne savez-vous pas l’interpréter ?

Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-mêmes

ce qui est juste ?

Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat,

pendant que tu es en chemin

mets tout en œuvre pour t’arranger avec lui,

afin d’éviter qu’il ne te traîne devant le juge,

que le juge ne te livre à l’huissier,

et que l’huissier ne te jette en prison.

Je te le dis :

tu n’en sortiras pas

avant d’avoir payé jusqu’au dernier centime.

Source : AELF



Méditation Père Nicolas de Boccard

Voilà le difficile problème du discernement. Le discernement des paysans sur le temps qu’il va faire est assez juste – le discernement que nous faisons sur l’état de nos sociétés l’est beaucoup moins… Qui ose encore dire publiquement ce qui est bien et ce qui est mal… ! L’animal sait très bien ce qui est bon pour lui – il mange juste ce qu’il lui faut et rejette ce qui lui est nuisible. Mais l’homme sait-il encore ce qui est bon pour lui ? L’homme contemporain est comme inhibé : il ne sait plus, il n’ose plus dire, ou alors s’en tire par une pirouette … : « c’est mon opinion, amis vous savez ce n’est que mon opinion, pour les autres, je ne sais pas, chacun a son point de vue… »

Ce qui est bon pour nos enfants, nous le savons bien, et ce qui est bon pour l’homme nous l’ignorerions ? Comment apprécier à sa juste valeur le temps qui est le nôtre. Jésus traite la génération qui ne sait pas juger d’esprits faux et d’hypocrites…

Nous sommes tous appelés à un jugement – le nôtre. N’est-il pas temps d’être lucide sur nous-même et de nous réconcilier avec Dieu et avec nos frères, plutôt que répondre devant la justice de Dieu lorsqu’il sera trop tard !