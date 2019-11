"Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas ... " (Lc 21, 12-19)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« On portera la main sur vous et l’on vous persécutera ;

on vous livrera aux synagogues et aux prisons,

on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs,

à cause de mon nom.

Cela vous amènera à rendre témoignage.

Mettez-vous donc dans l’esprit

que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense.

C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse

à laquelle tous vos adversaires

ne pourront ni résister ni s’opposer.

Vous serez livrés même par vos parents,

vos frères, votre famille et vos amis,

et ils feront mettre à mort certains d’entre vous.

Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom.

Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu.

C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. »

Source : AELF



Méditation : Pasteur Jean-PIerre Sternberger

On ne peut saisir l'essence de la persécution si on ne tient pas compte de l'effet de miroir qu'elle révèle. La persécution est fille de la peur, petite fille de l'incompréhension.

Je ne te comprends pas et ce qui me résiste en toi réveille en moi la peur de ce que je suis aussi. Alors je poursuis en toi ce qui, en moi, m'inquiète et me rends faible. Je persécute en toi ce que je ne supporte pas en moi.

Souvent des chrétiens sont ou ont été persécuteurs. Persécutés les juifs, les hérétiques, les dissidents, les cathares, les vaudois, les protestants, les anabaptistes, les libertins, les catholiques, les témoins de Jéhowah, les Yézidis, les musulmans, les homosexuels, les différents, les divergents, les autres, les autres…

"N'ayez pas peur" dit Jésus. N'ayez pas peur quand vous serez persécutés. N'ayez pas peur quand vous courrez le risque de devenir persécuteurs. Et pour vaincre la peur, une parole vous sera donnée, une sagesse à laquelle nul ne saura s'opposer. Une Parole, une sagesse, pour aller au devant de sa peur, pour laisser entendre ce qu'on porte en soi et parler sans crier, se parler et se dire, accepter en soi-même la parole d'un autre.

Nous te prions Seigneur pour tous les persécutés, quelle que soit leur foi, te demandant une parole de consolation dans l'épreuve. Nous te prions aussi pour les persécuteurs, ceux dont tu disais qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas en effet ce qu'ils sont.