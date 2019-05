Week-end sans trains en Centre-Val de Loire et 500 cavaliers à Chambord

> Un long weekend de l'ascension à venir. 4 jours pour les plus chanceux. C'est aussi 4 jours de grandes perturbation sur les lignes SNCF: Plus aucun trains ne circulera sur certaines lignes. On vous dit lesquelles dans ce journal.



> 500 cavaliers à Chambord pour célébrer la Renaissance. C'est dans moins d'un mois. Les 29 et 30 juin, l'équitation d'itinérance notamment sera à l'honneur.



> De beaux rayons de soleil ce matin. De la grisaille en fin d'après-midi. Jusqu'à 18°c pour les maximales. Votre point météo à la fin de ce journal.