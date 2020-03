Wild West : Buffalo Bill Cody (8)

Eh voila, nous sommes arrivés à la fin du film de la vie de " Monsieur Buffalo Bill " . Encore quelques lignes sur ce Grand organiisateur des spectacles sur la Conquête de l'Ouest Américain . Quant au bus de Coast to Coast , il va prendre une nouvelle direction . Notre bande son sera : Elvis Presley , le thème de la serie TV ' The Virginian" , Wylie & the Wild West , Miley Cyrus , Asleep at the wheel , The Hillbenders et pour finir Mountain Rio.