A Wroclaw, les jeunes de Taizé prennent du recul sur leur vie quotidienne

Des ateliers ancrés dans les préoccupations des jeunes : on y a parlé, spiritualité bien sûr mais aussi écologie ou encore volontariat. En tout, une vingtaine d'ateliers destinés aux jeunes de la communauté de Taizé. Un dimanche vécu dans la paroisse d'accueil, une célébration ordinaire dans sa liturgie. Mais pour les paroissiens habituels comme pour les jeunes qui découvrent la vie locale, cette messe était une nouvelle expérience.



Lundi après-midi, les 15.000 jeunes présents sur place participent de nouveau à des ateliers. Un temps où ils sont invités à prendre le temps de se questionner, de prendre du recul sur les sujets de société. Les thèmes ont été choisis d’ailleurs, en fonction des propositions de jeunes. Parmi les propositions dimanche, un titre accrochait le regard : "Mon vrai moi et mon selfie, une discussion entre un influenceur et une jeune psychologue".



D’autres ont pu aussi apprécier de découvrir la ville. Wroclaw est la 4ème ville de Pologne par sa population, très étudiante.