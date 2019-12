Xavier Rouault, formation CREOPSS 22

La coopérative d'activité et d'emploi des Côtes-d'Armor propose, depuis 10 ans, une formation appelée CREOPSS 22. Elle permet à des porteurs de projets de création d'activités d'être accompagnés, de l'idée initiale au projet final, et d'obtenir la certification professionnelle entrepreneur-e de l'économie solidaire et du développement durable.



Notre invité, Xavier Rouault, a participé à la formation entre janvier et juillet 2019, avec un projet de skate-park en intérieur dans le pays de Saint-Brieuc. Il nous fait partager son expérience