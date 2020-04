Yann Rivière, Président de la Chambre de métiers et de l'artisanat 17

Comment le confinement affecte-t-il l'activité des artisans ? Une enquête lancée par la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de Charente-Maritime visant plus de 1 000 entreprises montre que 45% d'entre elles sont en activité sur notre territoire.

Les disparités sont toutefois fortes entre les agglomérations et zones rurales, ce que Yann Rivière, le président de la CMA explique par des contraintes de circulation différentes. Pour aider les citoyens à identifier les artisans qui sont en activité pendant le confinement, la CMA a mis en place sur son site internet une cartographie interactive.