Yannick Laurent, vice président chargé du tourisme à Grand Cognac

“Le parcours du Roy” et “Le parcours Belle époque”. Ils permettent aux touristes de remonter le temps jusqu’à l’époque où le fleuve transportait les fûts et a permis le développement de la cité des eaux de vie.

Deux parcours jalonnés de panneaux d’interprétations, plaques murales et clous de déambulation piétonne. Des parcours qui peuvent être doublés d’une expérience immersive, grâce a des casques virtuels qui permettront de découvrir ce temps des gabariers.