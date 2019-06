Et qui dit yoga dit aussi yogi, l’ascète hindou qui pratique le yoga. A radiographie de toute urgence donc.



ON IMAGINE QU’ILS ONT UN SENS PRÉCIS EN SANSCRIT ET QUE CES MOTS SONT ENTRÉS RÉCEMMENT DANS LA LANGUE FRANÇAISE....

Vous imaginez parfaitement. En fait le mot yoga est un mot hindoustani issu du sanskrit yoga, qui signifie précisément "jonction, unification" et il est attesté en français pour la première fois en 1825, au tome 2 d’un ouvrage de l’abbé Dubois, intitulé Mœurs, institutions et cérémonies des peuples de l’Inde.

Mais il faut aller plus loin en matière d’étymologie. En effet ce qui est passionnant c’est qu’en fait, puisque comme on le sait le français appartient à la famille de langue indo-européenne, qui rassemble presque toutes les langues de l’Europe et des langues et écritures indiennes, eh bien on retrouve aux sources du sanskrit une racine indo-européenne, sans doute prononcée ieu, et même ieug qui signifiait "joindre" et que ladite racine a donc donné d’un côté yoga en sanskrit et en hindoustani, et de l’autre côté le verbe latin jungere à l’origine des mots joindre et jonction.

Ainsi yoga et joindre sont-ils de même lointaine origine. Alors pourquoi ce concept de jonction pour évoquer le yoga ? Parce que c’est justement la recherche de l’unification de l’être humain dans ses aspects physiques, psychiques et spirituels que se définit cette discipline traditionnelle hindoue, la jonction s’opérant à travers des exercices corporels, la méditation et l’ascèse. Il faudrait maintenant préciser que de manière courante en Occident on évoque le yoga par abréviation du mot indien hatha-yoga, signifiant yoga de l’effort, une discipline spirituelle et corporelle fondée sur des exercices de postures et de respiration, évidemment inspirée du yoga traditionnel.



EN SOMME C’EST UN YOGA QUI NE PASSE PAS PAR LA PHILOSOPHIE RELIGIEUSE INDIENNE

Oui, on lit par exemple dans le Point du 6 juillet 1981 ceci : "Le Club Méditerranée, grand vulgarisateur d’activités physiques en tout genre, est, depuis 1964, l’un des plus forts promoteurs de yoga à l’occidentale, c’est-à-dire de yoga déspiritualisé". Aussi, j’ai proposé à un ami pratiquant le yoga qu’il trouve des postures impliquant le port d’un Petit Larousse par exemple... Et je l’ai vu tenir sur la tête un Petit Larousse en équilibre pendant dix minutes. Admiration !