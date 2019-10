Yom Kippour: la fête la plus importante du calendrier juif?

Ce soir sonne le début de la fête juive de Yom Kippour, autrement dit, la journée du Grand Pardon.

Un temps marqué par le jeûne, la prière et la célébration à la synagogue.

Pierre Lazarus, membre de l'association cultuelle et culturelle Israélite de Maine-et-Loire nous en dit un peu plus sur cette fête.

Une fête qui d'ailleurs, comme la plupart des célébrations juives commence en soirée car il est noté dans la Genèse:

« Il y eu un soir, il y eu un matin ».