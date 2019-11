Absolument Stéphanie et je crois même que votre fils en est assez fan pour ne pas dire addict, mais une petite précision tout de même pour nos auditeurs, il ne s’agit pas à proprement parler de jeux vidéo en ligne, mais plutôt de streamer c’est-à-dire des joueurs qui via les réseaux sociaux comme twitch animent une communauté de fans qui les regardent jouer à leurs jeux préférés en live, et interagissent avec eux.

Le rapport avec ma chronique est assez simple financé les associations et O.N.G. qui au quotidien tente de répondre à l’agenda 2030. Et on doit l’idée à deux jeunes Gamers qui ont pour pseudo ZERATOR et DACH de leur vrai nom Adrien Nougaret et Alexandre Dachary ont eu l’idée il y a quatre ans d’utiliser ces communautés pour promouvoir des causes peu ou pas médiatiser ; c’est en 2016 dans le salon d’Adrien qu’ils ont réuni une petite communauté de 12 amis tous animateurs de plate-forme pour récolter des fonds pour l’O.N.G. Save the children.

Une opération qui leur a permis à l’époque de récolter près de 170 000 € durant un week-end ils inventent donc alors le premier marathon de jeux vidéo à but caritatif.

ET AUJOURD’HUI CE PROJET A UN NOM ZEVENT ET REGROUPE DES MILLIONS D’INTERNAUTES DURANT UN WEEK-END

Absolument Stéphanie et depuis trois éditions cet événement est devenu un véritable phénomène puisqu’il regroupe en un seul et même endroit près de 60 gamers animateurs de communauté et qui du vendredi 18 heures au dimanche minuit, soit 54 heures, vont jouer à leurs jeux vidéo préférés et animer leur communauté pour solliciter leur générosité.

Bien évidemment Stéphanie après deux éditions c’est l'institut Pasteur qui en a été le bénéficiaire de cet événement qui regroupait 54 streamer générant ainsi plus de 2 500 000 visiteurs uniques et qui a permis grâce aux 238 628 donateurs de récolter près de 3 500 000 € en 55 heures.

Mais au-delà de ce phénomène il est intéressant de montrer que la jeune génération dite des milléniaux peut-être aussi généreux que des générations plus âgées et plus souvent ciblés par la collecte de fonds surtout si la cause est porteuse de sens et qu’on sait aller la chercher là où elle. Le président de la République lui-même ne s’y est pas trompé en les félicitant sur leur moyen d’expression favori Twitter.

Ceci prouve encore une fois que jeune comme vieux peuvent sauver le monde. Donc n’hésitez pas un seul numéro pendant toute cette semaine pour faire vos promesses de dons et nous aider à produire des chroniques comme celle-ci, car à tous on peut tout.