OFFRE SPECIALE

COFFRET CHOISIR LE MARIAGE

CD 1 / - De l’éveil à la vie affective au sacrement du mariage : un parcours d’approfondissement de la relation

Les conseillères conjugales du Cabinet Raphaël consacrent une série de 4 émissions à ce cheminement : prémices, fiançailles, engagement et sacrement. Elles s’appuient pour cela sur leur expérience d’écoute des couples. [Emission Un air de famille, 4 x 12 min]



- « Eloge du mariage, de l’engagement et autres folies... » Christiane Singer présente son livre

Une perle extraite de nos archives ! C’était en 2001, ça n’a pas pris une ride. La joie d’aimer se partage ! [Emission Interlignes, 25 min]



CD 2 / Mariage civil et sacrement de mariage

- « Nous nous marions à la mairie »

Chantal et Antoine d’Audiffret aident des couples à personnaliser leur mariage civil. Pacs ou mariage ? En quoi cet engagement regarde la société? Quel projet de vie? Toutes ces questions les ont incités à publier un guide pratique très complet, aide précieuse pour les couples mais aussi pour les maires. [Emission Repères, 25 min]



- Le sacrement de mariage, avec Xavier Lacroix, théologien, philosophe

Un sacrement est un signe visible qui renvoie à une réalité invisible. Dans le cas du mariage l’amour humain plonge ses racines dans une réalité mystérieuse qui nous dépasse. La décision libre de s’allier pour la vie, exprimée dans le double « oui », est l’acte constitutif du mariage.

Le prêtre, par sa présence, signifie que Dieu ne laisse pas les époux seuls : Il est au cœur du couple. [Emission Il était une foi, 25 min]



CD 3 / La préparation au sacrement de mariage

Deux associations et un prêtre du Centre de Préparation au Mariage (CPM) témoignent de leur expérience de l’accompagnement des couples

dans la période qui précède leur engagement. Quels atouts mettre dans son jeu pour former un couple libre, égal et fraternel ?

[Emission Le temps de le dire. 80 min]



CD 4 / Le point de vue juridique : le contrat de mariage

Comment préserver les intérêts de chacun face aux aléas de la vie: décès, séparation, succession ...? Un notaire répond à vos questions.

[Emission A votre service. 80 min]



COFFRET CHEMINER EN COUPLE

CD 1/ DE BONNES BASES - "Comment avancer en amour", avec Bénédicte Lucereau, conseillère conjugale ; "Durer dans la vie de couple", avec Xavier Lacroix, philosophe, spécialiste des questions de la famille ; "Ensemble mais seuls, la place de la solitude dans le couple", avec Christophe Fauré, psychiatre ;



CD 2/ DÉCIDER DE PRENDRE SOIN DE SON COUPLE - "Oser le couple durable", avec Jean-Eudes Tesson, conseiller conjugal ; "La sexualité dans le couple", avec Gérard Bonnet, psychanalyste ; "Prendre soin de son couple", avec Fabienne Kraemer, psychothérapeute ;



CD 3/ ET LA SPIRITUALITÉ? - "L’évangélisation des profondeurs au service du couple", avec Catherine Boé, formatrice à l’association Bethasda ; "Couple: quand l’un croit et l’autre pas", avec François Boedec, jésuite ;



CD 4/ PARTAGER AVEC D'AUTRES COUPLES POUR MIEUX AIMER - "Le mouvement Vivre et Aimer": des pistes pour améliorer la communication ; "Amour et Vérité, des sessions proposées par la Communauté de l’Emmanuel", Sessions Cana, reportage à la Communauté du Chemin Neuf.