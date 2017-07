Offre spéciale -20% : Coffret Cheminer en couple

CD 1/ DE BONNES BASES - "Comment avancer en amour", avec Bénédicte Lucereau, conseillère conjugale ; "Durer dans la vie de couple", avec Xavier Lacroix, philosophe, spécialiste des questions de la famille ; "Ensemble mais seuls, la place de la solitude dans le couple", avec Christophe Fauré, psychiatre ;



CD 2/ DÉCIDER DE PRENDRE SOIN DE SON COUPLE - "Oser le couple durable", avec Jean-Eudes Tesson, conseiller conjugal ; "La sexualité dans le couple", avec Gérard Bonnet, psychanalyste ; "Prendre soin de son couple", avec Fabienne Kraemer, psychothérapeute ;



CD 3/ ET LA SPIRITUALITÉ? - "L’évangélisation des profondeurs au service du couple", avec Catherine Boé, formatrice à l’association Bethasda ; "Couple: quand l’un croit et l’autre pas", avec François Boedec, jésuite ;



CD 4/ PARTAGER AVEC D'AUTRES COUPLES POUR MIEUX AIMER - "Le mouvement Vivre et Aimer": des pistes pour améliorer la communication ; "Amour et Vérité, des sessions proposées par la Communauté de l’Emmanuel", Sessions Cana, reportage à la Communauté du Chemin Neuf.