Pourquoi nous soutenir pendant ce confinement ?

À QUOI SERVENT VOS DONS ?

- Couvrir les dépenses exceptionnelles liées au maintien du direct et des programmes (achat de matériel spécifique pour le télétravail et les émissions à distance…)

- Couvrir les frais de fonctionnement des radios : location et entretien des locaux, émetteurs et matériel.

- Créer de nouvelles émissions et assurer la continuité des programmes

Nous avons besoin de vous pour assurer l’équilibre financier de votre radio car le ralentissement économique pèse et fragilise considérablement notre budget.

JE SOUTIEN MA RADIO

PROGRAMMATION SPÉCIALE CONFINEMENT

Elle s'articule autour de 3 axes : Informer - Accompagner - Prier

1- Vous informer en direct et vous aider à prendre du recul en cette période anxiogène.

2- Vous accompagner en donnant la parole aux auditeurs pour échanger et témoigner autour de cette épreuve sans jamais oublier les initiatives positives.

3 - Renforcer les temps de prière en communion spirituelle avec vous, avec les messes quotidiennes en direct.

Retrouvez le détail de cette programmation spéciale.