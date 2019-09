SEPTEMBAL 2019 : 11e Rencontres Musiques et Danses Traditionnelles

L'Association Musiques et Danses Traditionnelles en Nièvre organise la onzième édition de son festival le vendredi 20 et le samedi 21 septembre à Nevers et Varennes-Vauzelles (Espace Gérard Philipe), avec au programme :

- Bastien BUTEAU/Benjamin MEUNIER à 21h00 & AlDO-FORGETTE à 22h15 à Varennes-Vauzelles.

- SEPTEM'VILLE : différentes formations partirons à la rencontre du public de 11h00 à 12h00 à Nevers.

- LA TRES GRANDE PA(T)RADE : une grande déambulation festive en centre-ville de Nevers de 16h00 à 18h00.

- LE GRAND BAL : L'ensmeble musique traditionnelle du conservatoire du grand Autunois-Morvan à 21h00 et le Quartet Bruno Le TRON dès 22h30.

Renseignements www.amtcnevers.com