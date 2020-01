TO 04 A - Présentation du Seigneur

Ce 2 février, nous célébrerons la Présentation du Seigneur au temple, l'enfant-Dieu accueilli par les vieillards Siméon et Anne. Ce jour, appelé également "La Chandeleur", est une ancienne "fête des chandelles" célébrée quarante jours après Noël, à la sortie de l'hiver où les jours se rallongent.

Marie et Joseph, les jeunes parents de Jésus, vont dans le temple à la rencontre des Syméon et Anne, des anciens qui veillent : image de la communion entre tous, jeunes et vieux, tous mus par le même Esprit. Marchons, nous aussi, portant en main ces chandelles qui sont signe de notre vigilance dans l'Esprit.