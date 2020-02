TO 06 A - 6ème Dimanche du Temps Ordinaire Cycle A

Après avoir invité les disciples à être "sel de la Terre" et "lumière du Monde", le Christ poursuit en demandant de "choisir la Vie" ... c'est-à-dire "être cohérent" face aux préceptes des commandements. La Loi est morte si elle n'est pas soutendue par l'Esprit qui donne Vie. "La Vie et la Mort sont proposés aux hommes : Choisis donc la Vie afin que toi et les tiens vous viviez".