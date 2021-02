1° Dimanche de Carême

PREMIÈRE LECTURE

Alliance de Dieu avec Noé qui a échappé au déluge (Gn 9, 8-15)

Lecture du livre de la Genèse

Dieu dit à Noé et à ses fils :

« Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous,

avec votre descendance après vous,

et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous :

les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre,

tout ce qui est sorti de l’arche.

Oui, j’établis mon alliance avec vous :

aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge,

il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. »

…



PSAUME 24

R/ Tes chemins, Seigneur,

sont amour et vérité

pour qui garde ton alliance. (cf. 24, 10)

Seigneur, enseigne-moi tes voies,

fais-moi connaître ta route.

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,

car tu es le Dieu qui me sauve.

…



DEUXIÈME LECTURE

Le baptême vous sauve maintenant (1 P 3, 18-22)

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre

Bien-aimés,

le Christ, lui aussi,

a souffert pour les péchés,

une seule fois,

lui, le juste, pour les injustes,

afin de vous introduire devant Dieu ;

il a été mis à mort dans la chair,

mais vivifié dans l’Esprit.

C’est en lui qu’il est parti proclamer son message

aux esprits qui étaient en captivité.

Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir,

au temps où se prolongeait la patience de Dieu,

quand Noé construisit l’arche,

dans laquelle un petit nombre, en tout huit personnes,

furent sauvées à travers l’eau.

…



ÉVANGILE

« Jésus fut tenté par Satan, et les anges le servaient » (Mc 1, 12-15)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Jésus venait d’être baptisé.

Aussitôt l’Esprit le pousse au désert

et, dans le désert,

il resta quarante jours,

tenté par Satan.

Il vivait parmi les bêtes sauvages,

et les anges le servaient.

Après l’arrestation de Jean,

Jésus partit pour la Galilée

proclamer l’Évangile de Dieu ;

il disait :

« Les temps sont accomplis :

le règne de Dieu est tout proche.

Convertissez-vous

et croyez à l’Évangile. »