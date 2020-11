1° Dimanche de l'Avent

PREMIÈRE LECTURE

« Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ! » (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7)

Lecture du livre du prophète Isaïe

C’est toi, Seigneur, notre père ;

« Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom.

Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer

hors de tes chemins ?

Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir

et ne plus te craindre ?

Reviens, à cause de tes serviteurs,

des tribus de ton héritage.

Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais,

les montagnes seraient ébranlées devant ta face.

…



PSAUME 79

R/ Dieu, fais-nous revenir ;

que ton visage s’éclaire,

et nous serons sauvés !

Berger d’Israël, écoute,

resplendis au-dessus des Kéroubim !

Réveille ta vaillance

et viens nous sauver.

…



DEUXIÈME LECTURE

Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ (1 Co 1, 3-9)

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens

Frères,

à vous, la grâce et la paix,

de la part de Dieu notre Père

et du Seigneur Jésus Christ.

Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet,

pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ;

en lui vous avez reçu toutes les richesses,

toutes celles de la parole

et de la connaissance de Dieu.

Car le témoignage rendu au Christ

s’est établi fermement parmi vous.

Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque,

à vous qui attendez

de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ.

C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout,

et vous serez sans reproche

au jour de notre Seigneur Jésus Christ.

Car Dieu est fidèle,

lui qui vous a appelés à vivre en communion

avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur.



ÉVANGILE

« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison » (Mc 13, 33-37)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Prenez garde, restez éveillés :

car vous ne savez pas

quand ce sera le moment.

C’est comme un homme parti en voyage :

en quittant sa maison,

il a donné tout pouvoir à ses serviteurs,

fixé à chacun son travail,

et demandé au portier de veiller.

Veillez donc,

car vous ne savez pas

quand vient le maître de la maison,

le soir ou à minuit,

au chant du coq ou le matin ;

s’il arrive à l’improviste,

il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis.

Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »