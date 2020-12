1000 cadeaux pour un Noël du cœur à Valence

Les Eglises protestantes et catholiques se rassemblent pour un Noël solidaire. 1000 cadeaux pour Noël du coeur, une action mise en place pour les plus démunis ou les personnes isolées. Vous pouvez apporter un cadeau vous aussi ce samedi à la maison diocèsaine de Valence, 11 rue du clos gaillard ou au 50 rue Pierre Corneille à Valence.

Et puis une nouvelle série vidéos de méditation spirituelle lancée par le père Benoit Pouzin. Il est l'invité de Vitamine C