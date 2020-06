12° Dimanche du temps ordinaire

PREMIÈRE LECTURE

« Il a délivré le malheureux de la main des méchants » (Jr 20, 10-13)

Lecture du livre du prophète Jérémie

Moi Jérémie,

j’entends les calomnies de la foule :

« Dénoncez-le ! Allons le dénoncer,

celui-là, l’Épouvante-de-tous-côtés. »

Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent :

« Peut-être se laissera-t-il séduire...

Nous réussirons,

et nous prendrons sur lui notre revanche ! »

…



PSAUME 68

R/ Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. (Ps 68, 14c)

C’est pour toi que j’endure l’insulte,

que la honte me couvre le visage :

je suis un étranger pour mes frères,

un inconnu pour les fils de ma mère.

L’amour de ta maison m’a perdu ;

on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.

…



DEUXIÈME LECTURE

« Le don gratuit de Dieu et la faute n’ont pas la même mesure » (Rm 5, 12-15)

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains

Frères,

nous savons que par un seul homme,

le péché est entré dans le monde,

et que par le péché est venue la mort ;

et ainsi, la mort est passée en tous les hommes,

étant donné que tous ont péché.

Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde,

mais le péché ne peut être imputé à personne

tant qu’il n’y a pas de loi…



ÉVANGILE

« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps » (Mt 10, 26-33)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses Apôtres :

« Ne craignez pas les hommes ;

rien n’est voilé qui ne sera dévoilé,

rien n’est caché qui ne sera connu.

Ce que je vous dis dans les ténèbres,

dites-le en pleine lumière ;

ce que vous entendez au creux de l’oreille,

proclamez-le sur les toits.

Ne craignez pas ceux qui tuent le corps

sans pouvoir tuer l’âme ;

craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne

l’âme aussi bien que le corps…