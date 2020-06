TO 12 A Douzième Dimanche temps ordinaire A

Après le Carême, le temps pascal et d'autres fêtes, la liturgie revient à ce qu'on appelle le "temps ordinairee". En réalité, dans notre chemin sous le regard de Dieu, il n’y a pas de temps ordinaire. Il y a d'abord le temps de la grâce. Et pourtant, les lectures de ce dimanche parlent de crainte et d'échec possible.