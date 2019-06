13° Dimanche du temps ordinaire

PREMIÈRE LECTURE

« Élisée se leva et partit à la suite d’Élie » (1 R 19, 16b.19-21)

Lecture du premier livre des Rois

En ces jours-là,

le Seigneur avait dit au prophète Élie :

« Tu consacreras Élisée, fils de Shafath,

comme prophète pour te succéder. »

Élie s’en alla.

Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train de labourer.

Il avait à labourer douze arpents,

et il en était au douzième.

Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau…



PSAUME 15

R/ Dieu, mon bonheur et ma joie !

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.

J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !

Seigneur, mon partage et ma coupe :

de toi dépend mon sort. »

…

DEUXIÈME LECTURE

« Vous avez été appelés à la liberté » (Ga 5, 1.13-18)

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates

Frères,

c’est pour que nous soyons libres

que le Christ nous a libérés.

Alors tenez bon,

ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage.

Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté.

Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte

pour votre égoïsme ;

au contraire, mettez-vous, par amour,

au service les uns des autres…

ÉVANGILE

« Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem » « Je te suivrai partout où tu iras » (Lc 9, 51-62)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Comme s’accomplissait le temps

où il allait être enlevé au ciel,

Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem.

Il envoya, en avant de lui, des messagers ;

ceux-ci se mirent en route

et entrèrent dans un village de Samaritains

pour préparer sa venue.

Mais on refusa de le recevoir,

parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem.

Voyant cela,

les disciples Jacques et Jean dirent :

« Seigneur, veux-tu que nous ordonnions

qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? »…