13° Dimanche du temps ordinaire

PREMIÈRE LECTURE

« Celui qui s’arrête chez nous est un saint homme de Dieu » (2 R 4, 8-11.14-16a)

Lecture du deuxième livre des Rois

Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ;

une femme riche de ce pays

insista pour qu’il vienne manger chez elle.

Depuis, chaque fois qu’il passait par là,

il allait manger chez elle.

Elle dit à son mari :

« Écoute, je sais que celui qui s’arrête toujours chez nous

est un saint homme de Dieu.

Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse ;

nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe,

et quand il viendra chez nous, il pourra s’y retirer. »…



PSAUME 88

R/ Ton amour, Seigneur,

sans fin je le chante ! (Ps 88, 2a)

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;

ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.

Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;

ta fidélité est plus stable que les cieux.

…

DEUXIÈME LECTURE

Unis, par le baptême, à la mort et à la résurrection du Christ (Rm 6, 3-4.8-11)

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains

Frères,

ne le savez-vous pas ?

Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus,

c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême.

Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort,

nous avons été mis au tombeau avec lui,

c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi,

comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père,

est ressuscité d’entre les morts…



ÉVANGILE

« Celui qui ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi. Qui vous accueille m’accueille » (Mt 10, 37-42)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses Apôtres :

« Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi

n’est pas digne de moi ;

celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi

n’est pas digne de moi ;

celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas

n’est pas digne de moi.

Qui a trouvé sa vie

la perdra ;

qui a perdu sa vie à cause de moi

la gardera…