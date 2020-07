TO 14 A - 14ème Dimanche Ordinaire Cycle A

Notre chemin de foi n’est « viable » que si nous cessons de regarder nos pieds qui vacillent mais levons les yeux vers l’aube au loin qui va luire. Pour cela, il en va non pas « de connaître le jour et l’heure », mais que, comme le soleil, le Seigneur est fidèle. Ne fermons pas les rideaux au-delà de la nuit mais anticipons l’aube en les ouvrant largement comme un signe que nous savons le retour de la lumière.

Jésus lui-même, nous l’entendrons dans l’évangile de ce jour, exulte face à la merveille de la présence de l’Esprit qui vient « habiter son cœur ». Mais cette présence est humble et cachée ; sa lumière est non pas plein éclat mais humble et mystérieuse, tapie au fond du cœur.