16° Dimanche du temps ordinaire

PREMIÈRE LECTURE

« Mon seigneur, ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur » (Gn 18, 1-10a)

Lecture du livre de la Genèse

En ces jours-là,

aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham,

qui était assis à l’entrée de la tente.

C’était l’heure la plus chaude du jour.

Abraham leva les yeux,

et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui.

Dès qu’il les vit, il courut à leur rencontre depuis l’entrée de la tente

et se prosterna jusqu’à terre.

Il dit :

« Mon seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux,

ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur.

Permettez que l’on vous apporte un peu d’eau,

vous vous laverez les pieds,

et vous vous étendrez sous cet arbre.

Je vais chercher de quoi manger,

et vous reprendrez des forces avant d’aller plus loin,

puisque vous êtes passés près de votre serviteur ! »…



PSAUME 14

R/ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? (Ps 14, 1a)

Celui qui se conduit parfaitement,

qui agit avec justice

et dit la vérité selon son cœur.

Il met un frein à sa langue.

…

DEUXIÈME LECTURE

« Le mystère qui était caché depuis toujours mais qui maintenant a été manifesté » (Col 1, 24-28)

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens

Frères,

maintenant je trouve la joie dans les souffrances

que je supporte pour vous ;

ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ

dans ma propre chair,

je l’accomplis pour son corps qui est l’Église…



ÉVANGILE

« Marthe le reçut. Marie a choisi la meilleure part » (Lc 10, 38-42)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus entra dans un village.

Une femme nommée Marthe le reçut.

Elle avait une sœur appelée Marie

qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.

Quant à Marthe, elle était accaparée

par les multiples occupations du service.

Elle intervint et dit :

« Seigneur, cela ne te fait rien

que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ?

Dis-lui donc de m’aider. »…