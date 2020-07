16° Dimanche du temps ordinaire

PREMIÈRE LECTURE

« Après la faute tu accordes la conversion » (Sg 12, 13.16-19)

Lecture du livre de la Sagesse

Il n’y a pas d’autre dieu que toi,

qui prenne soin de toute chose :

tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes.

Ta force est à l’origine de ta justice,

et ta domination sur toute chose

te permet d’épargner toute chose.

Tu montres ta force

si l’on ne croit pas à la plénitude de ta puissance,

et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes.

…



PSAUME 85

R/ Toi qui es bon et qui pardonnes,

écoute ma prière, Seigneur. (cf. Ps 85, 5a.6a)

Toi qui es bon et qui pardonnes,

plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent,

écoute ma prière, Seigneur,

entends ma voix qui te supplie.

…

DEUXIÈME LECTURE

« L’Esprit lui-même intercède par des gémissements inexprimables » (Rm 8, 26-27)

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains

Frères,

l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse,

car nous ne savons pas prier comme il faut.

L’Esprit lui-même intercède pour nous

par des gémissements inexprimables.

Et Dieu, qui scrute les cœurs,

connaît les intentions de l’Esprit

puisque c’est selon Dieu

que l’Esprit intercède pour les fidèles.



ÉVANGILE

« Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson » (Mt 13, 24-43)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus proposa cette parabole à la foule :

« Le royaume des Cieux est comparable

à un homme qui a semé du bon grain dans son champ.

Or, pendant que les gens dormaient,

son ennemi survint ;

il sema de l’ivraie au milieu du blé

et s’en alla.

Quand la tige poussa et produisit l’épi,

alors l’ivraie apparut aussi.

Les serviteurs du maître vinrent lui dire :

‘Seigneur, n’est-ce pas du bon grain

que tu as semé dans ton champ ?

D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ?’

Il leur dit :

‘C’est un ennemi qui a fait cela.’

Les serviteurs lui disent :

‘Veux-tu donc que nous allions l’enlever ?’

Il répond :

‘Non, en enlevant l’ivraie,

vous risquez d’arracher le blé en même temps.

Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson ;

et, au temps de la moisson,

je dirai aux moissonneurs :

Enlevez d’abord l’ivraie,

liez-la en bottes pour la brûler ;

quant au blé, ramassez-le

pour le rentrer dans mon grenier.’ »

…