TO 19 A - 19ème Dimanche du Temps Ordinaire Cycle A

Sur le chemin de la foi, deux épisodes d'une traversée du doute et de la peur :

1) Elie, poursuivi par les prohètes de Baal, s'enfuit à l'Horeb après 40 jours de marche. Après l'orage, la tempête, le feu, Dieu se manifeste à lui "dans le murmure d'une brise légère". 2) Après la multiplication des pains, Jésus, qui s'était retiré dans la montagne, revient vers ses dis ciples dans la barque. Face à Lui marchant sur les eaux, les disciples sont apeurés. Jésus invite Pierre à venir vers Lui.

La foi est une démarche de purification de nos représentations spontanées de Dieu. Au milieu des questions et des doutes, avons-nous le réflexe de saisir la main que le Ressuscité nous tend ? Lui seul, qui vit désormais en Dieu, est capable de nous arracher à nos chimères et de nousindiquer le chemin qui mène à la Vie.

Invité : Chanoine Bernard Gilles, Fondateur de RCF-Liège.