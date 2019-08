19° Dimanche du temps ordinaire

PREMIÈRE LECTURE

« En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire » (Sg 18, 6-9)

Lecture du livre de la Sagesse

La nuit de la délivrance pascale

avait été connue d’avance par nos Pères ;

assurés des promesses auxquelles ils avaient cru,

ils étaient dans la joie.

Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes

et la ruine de leurs ennemis…

PSAUME 32

R/ Heureux le peuple

dont le Seigneur est le Dieu.

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !

Hommes droits, à vous la louange !

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,

heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine !

…

DEUXIÈME LECTURE

« Abraham attendait la ville dont le Seigneur lui-même est le bâtisseur et l’architecte » (He 11, 1-2.8-19)

Lecture de la lettre aux Hébreux

Frères,

la foi est une façon de posséder ce que l’on espère,

un moyen de connaître des réalités qu’on ne voit pas.

Et quand l’Écriture rend témoignage aux anciens,

c’est à cause de leur foi.

Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu :

il partit vers un pays

qu’il devait recevoir en héritage,

et il partit sans savoir où il allait.

Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré

dans la Terre promise, comme en terre étrangère ;

il vivait sous la tente,

ainsi qu’Isaac et Jacob,

héritiers de la même promesse,

car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations,

la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l’architecte…

ÉVANGILE

« Vous aussi, tenez-vous prêts » (Lc 12, 32-48)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Sois sans crainte, petit troupeau :

votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume.

Vendez ce que vous possédez

et donnez-le en aumône.

Faites-vous des bourses qui ne s’usent pas,

un trésor inépuisable dans les cieux,

là où le voleur n’approche pas,

où la mite ne détruit pas.

Car là où est votre trésor,

là aussi sera votre cœur.

Restez en tenue de service,

votre ceinture autour des reins,

et vos lampes allumées…