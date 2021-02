2° Dimanche de Carême

PREMIÈRE LECTURE

Le sacrifice de notre père Abraham (Gn 22, 1-2.9-13.15-18)

Lecture du livre de la Genèse

En ces jours-là,

Dieu mit Abraham à l’épreuve.

Il lui dit :

« Abraham ! »

Celui-ci

répondit :

« Me voici ! »

Dieu dit :

« Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac,

va au pays de Moriah,

et là tu l’offriras en holocauste

sur la montagne que je t’indiquerai. »

Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué.

Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ;

puis il lia son fils Isaac

et le mit sur l’autel, par-dessus le bois.

Abraham étendit la main

et saisit le couteau pour immoler son fils.

Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit :

« Abraham ! Abraham ! »

Il répondit :

« Me voici ! »

L’ange lui dit :

« Ne porte pas la main sur le garçon !

Ne lui fais aucun mal !

Je sais maintenant que tu crains Dieu :

tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. »

Abraham leva les yeux et vit un bélier

retenu par les cornes dans un buisson.

Il alla prendre le bélier

et l’offrit en holocauste à la place de son fils.

Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham.

Il déclara :

« Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur :

parce que tu as fait cela,

parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique,

je te comblerai de bénédictions,

je rendrai ta descendance aussi nombreuse

que les étoiles du ciel

et que le sable au bord de la mer,

et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis.

Puisque tu as écouté ma voix,

toutes les nations de la terre

s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction

par le nom de ta descendance. »



PSAUME 115

R/ Je marcherai en présence du Seigneur

sur la terre des vivants. (114, 9)

Je crois, et je parlerai,

moi qui ai beaucoup souffert.

Il en coûte au Seigneur

de voir mourir les siens !

…



DEUXIÈME LECTURE

« Dieu n’a pas épargné son propre Fils » (Rm 8, 31b-34)

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains

Frères,

si Dieu est pour nous,

qui sera contre nous ?

Il n’a pas épargné son propre Fils,

mais il l’a livré pour nous tous :

comment pourrait-il, avec lui,

ne pas nous donner tout ?

Qui accusera ceux que Dieu a choisis ?

Dieu est celui qui rend juste :

alors, qui pourra condamner ?

Le Christ Jésus est mort ;

bien plus, il est ressuscité,

il est à la droite de Dieu,

il intercède pour nous.



ÉVANGILE

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé » (Mc 9, 2-10)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean,

et les emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne.

Et il fut transfiguré devant eux.

Ses vêtements devinrent resplendissants,

d’une blancheur telle

que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille.

Élie leur apparut avec Moïse,

et tous deux s’entretenaient avec Jésus.

Pierre alors prend la parole

et dit à Jésus :

« Rabbi, il est bon que nous soyons ici !

Dressons donc trois tentes :

une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »

De fait, Pierre ne savait que dire,

tant leur frayeur était grande.

Survint une nuée qui les couvrit de son ombre,

et de la nuée une voix se fit entendre :

« Celui-ci

est mon Fils bien-aimé :

écoutez-le ! »

Soudain, regardant tout autour,

ils ne virent plus que Jésus seul avec eux.

Ils descendirent de la montagne,

et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu,

avant que le Fils de l’homme

soit ressuscité d’entre les morts.

Et ils restèrent fermement attachés à cette parole,

tout en se demandant entre eux ce que voulait dire :

« ressusciter d’entre les morts ».