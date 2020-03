2° dimanche de Carême

PREMIÈRE LECTURE

Vocation d’Abraham, père du peuple de Dieu (Gn 12, 1-4a)

Lecture du livre de la Genèse

En ces jours-là,

le Seigneur dit à Abram :

« Quitte ton pays,

ta parenté et la maison de ton père,

et va vers le pays que je te montrerai.

Je ferai de toi une grande nation,

je te bénirai,

je rendrai grand ton nom,

et tu deviendras une bénédiction.

…



PSAUME 32

R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,

comme notre espoir est en toi ! (Ps 32, 22)

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;

il est fidèle en tout ce qu’il fait.

Il aime le bon droit et la justice ;

la terre est remplie de son amour.

…



DEUXIÈME LECTURE

Dieu nous appelle et nous éclaire (2 Tm 1, 8b-10)

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée

Fils bien-aimé,

avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances

liées à l’annonce de l’Évangile.

Car Dieu nous a sauvés,

il nous a appelés à une vocation sainte,

non pas à cause de nos propres actes,

mais à cause de son projet à lui et de sa grâce.

…

ÉVANGILE

« Son visage devint brillant comme le soleil » (Mt 17, 1-9)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère,

et il les emmena à l’écart, sur une haute montagne.

Il fut transfiguré devant eux ;

son visage devint brillant comme le soleil,

et ses vêtements, blancs comme la lumière.

Voici que leur apparurent Moïse et Élie,

qui s’entretenaient avec lui.

Pierre alors prit la parole et dit à Jésus :

« Seigneur, il est bon que nous soyons ici !

Si tu le veux,

je vais dresser ici trois tentes,

une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »

…