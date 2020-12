2° Dimanche de l'Avent

Une lecture des textes de ce dimanche par Philippe Maire avec les commentaires de Marie-Elisabeth Dichamp.



- Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 40, 1-5.9-11)



- Psaume 84 : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.



- Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre (2 P 3, 8-14)



- Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 1-8)



Chant final : "Christ et Seigneur nous t'espérons", interprété par l' Ensemble vocal Hilarium