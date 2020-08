TO 20 A - 20ème Dimanche du Temps Ordinaire Cycle A

En ce jour, nous allons évoquer 2 temps liturgiques : ce 15 août la fête de l’Assomption, et ce 16 août la liturgie du 20ème Dimanche du Temps Ordinaire.

Pour unifier notre commentaire, nous allons partir du dialogue entre Jésus et une femme « païenne », c’est-à-dire « non juive ». Jésus est bousculé dans sa mission : « Je suis venu pour les brebis d’Israël ». La femme cananéenne lui répond sèchement : « Les petits chiens mangent le pain tombé de la table du maître. »