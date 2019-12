20- Mon père m’a dit : tu n’es plus mon fils.

« Ma maman a la foi. Je l’accompagnais dans des églises évangéliques. Un certains jour j’ai dit : Jésus, Dieu si tu existes, montres le moi, je veux la preuve que tu existes ! Et un Amour m’a traversé de la tête au pied … Et ce jour là je n’ai plus été la même personne. Tout change ! »